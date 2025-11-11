La polémica respuesta de la dueña de un local cuando destapan que sus "rabas de Santander" no son de Santander

Alberto Chicote se traslada a Santander, capital de la comunidad infinita, para buscar una de sus joyas gastronómicas: el cocido montañés, un guiso contundente y de aprovechamiento que se diferencia de otros cocidos porque tiene de protagonista a la alubia blanca, tradicionalmente arropada por berza, chorizo, morcilla, panceta y tocino.

En este vídeo, el exitoso chef acude con Javier Sarasúa, de La Portada Asador; Emilio Corral, de El Mesón San Cipriano; y Rubén Álvarez, propietario de La Nueva Santuca a visitar la Cuchara Canalla. Allí les atiende Shamira, su gerente. Mientras Alberto Chicote habla con Shamira, el resto de restauradores inspeccionan el local y descubren un cocido en la cocina que "se está picando". Tras verlo, acuden al comedor, donde se disponen a comer con Chicote, al que desvelan lo que acaban de ver en la cocina.

Emilio y Alberto Chicote deciden entrar en la cocina para preguntar por el cocido y descubrir si es verdad que era el que se estaban comiendo. "Huele tela a picado", afirma rotundo Alberto Chicote a Shamira, a la que Emilio explica que su cocido está "jodido". "Ese cocido está fuera de orden", insiste Chicote a la gerente mientras comprueba cómo está el cocido de la otra olla. "Este no está picado", explica Chicote en el vídeo, donde la cocinera del local afirma que se trata del mismo cocido que dicen que está picado.

"Te voy a decir que le echamos otros toquecitos nosotras al cocido", explica Shamira a Chicote. Sin embargo, Emilio no se muestra nada convencido de la explicación y pide a Shamira que tire la cazuela del cocido malo. Por su parte, la cocinera se defiende afirmando que "no es lo mismo oler una cosa caliente que fría": "Cuando una cosa se pica ya puede venir el papa que se murió que sigue picada". Tras ver la situación Chicote afirma que han pasado a "la guerra de trincheras".

Tras el tenso momento por el cocido, llega el turno del segundo plato, donde también ocurre un debate. Esta vez, entre Shamira y Rubén. Y es que el propietario de La Nueva Santuca critica que las rabas que le han puesto no son de Santander cuando ponía que sí: "No puedes engañar a la gente diciendo que esto es de aquí cuando sabes que es neozelandés". "¿De qué parte de Santander son?", pregunta Rubén a Shamira, que responde que de ninguna.

"Pone rabas de Santander", recuerda el restaurador a la gerente, que se defiende: "Las rabucas se comen en Santander, pero no es que las pesquemos aquí, ¿quién va a pensar eso?". Un comentario que no convence a Rubén, que insiste: "Es engañar a la gente".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

*Puedes ver el programa completo de Batalla de restaurantes: Cantabria en atresplayer.com.