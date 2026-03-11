Una empresaria china desvela el significado de decir "chin chin" al brindar: "Mucha gente piensa que es español, pero es chino"

Margaret Chen, fundadora y presidenta de honor de China Club, una asociación de profesionales chinos en España, explica a Isa Balado, reportera de Apatrullando, que la expresión "chin chin" es china y significa "por favor".

Después de una reunión de negocios sobre inteligencia artificial y las relaciones entre España y China, Isa Balado acompaña a Margaret Chen, fundadora y presidenta de honor de China Club, una asociación de profesionales chinos en España, a una comida con una amiga.

"Salimos por la noche de vez en cuando", explica Margaret a la reportera de Apatrullando, a la que detalla que "en China, normalmente, se sale el fin de semana porque por la semana se dedica mucho más a trabajar". "Llevo desde 1993, llegué aquí por un proyecto de mi marido, que es español", explica Margaret Chen en el vídeo, donde recuerda cómo se pensaba que al cabo de unos años se volvería a China: "Estudiamos juntos en EEUU, a él le salió un trabajo de Energía Limpia y yo venía pensando que me tomaba dos años de vacaciones y luego me iba". Sin embargo, hubo un cambio de planes: "Tuvimos una niña, nos quedamos y no me arrepiento".

Por otro lado, Margaret presenta a Isa a Jiaping, una empresaria china de la misma ciudad que Margaret, Shangái. "Llevo varias marcas para desarrollar el mercado chino en España, pero mi negocio principal es consulting", explica Jiaping a Balado, a la que cuenta que lleva 10 años en España: "Llegué a Madrid y quería juntarme con mi gente china y me ayudaron mucho a hacer networking".

Por último, Margaret sorprende a Isa Balado al desvelarle que "en China siempre antes de empezar a beber hay que brindar": "Chin chin es chino, mucha gente piensa que es español, pero es chino". "¿Me estás vacilando?", pregunta sorprendida la reportera de Apatrullando en el vídeo, desatando las risas de las dos empresarias chinas. "Es verdad, chin chin es por favor", explica Margaret Chen.

