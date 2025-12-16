Un hostelero estalla y abandona la grabación de Batalla de restaurantes tras discutir con una concursante delante de Chicote

"No grabo así, a mí no me va a gritar, no lo voy a consentir", afirma el dueño del restaurante 'Pan y circo' antes de abandonar la Antigua Abacería de San Lorenzo tras el enfrentamiento con la gerente, Alejandra.

Alberto Chicote viaja a Sevilla, capital mundial de las tapas, para descubrir qué restaurante sevillano hace las mejores tapas. El exitoso chef acude a cuatro locales con sus respectivos responsables: Estanislao Clemente del Olmo, gerente y jefe de cocina del Gastrobar restaurante Deleite; Antonio Benavente, propietario y jefe de cocina de Benavente gastrobar; Kike Domínguez, copropietario del Pan y circo; y Alejandra Respaldiza, gerente y jefa de cocina de la Antigua Abacería de San Lorenzo.

En este vídeo, los hosteleros visitan la Antigua Abacería de San Lorenzo, donde Alejandra, su gerente, y Kike, copropietario del Pan y circo, protagonizan una fuerte discusión que termina con el abandono de Kike de la grabación de Batalla de restaurantes.

Y es que ambos ya se habían enfrentado en varias situaciones durante el programa hasta que, finalmente, la cosa fue a más y las faltas de respeto terminaron con un abandono. Eso sí, momentáneo, porque minutos después Kike vuelve a aparecer en el local para continuar con la grabación. Esta discusión se inicia después de que Kike critique que la hamburguesa de toro al Pedro Ximénez que hace Alejandra no lleve pan. Ante la tensión, las interrupciones de Kike y las críticas hacia su cocina, Alejandra estalla y termina gritando al copropietario de 'Pan y circo': "Pero, ¿por qué no te callas?". Un grito que deja a todos los presentes alucinado y que hace que Kike, indignado, se levante y abandone la grabación.

"No grabo así, a mí no me va a gritar, para mí no es serio y no lo voy a consentir", afirma el dueño del restaurante 'Pan y circo' antes de abandonar la Abadía tras el enfrentamiento con su gerente. Por su parte, Alejandra reconoce haberse equivocado al perder las formas después de aguantar tanta tensión: "Yo, al final, he metido la pata". Tras unos tensos minutos, Kike regresa al comedor de la Abadía: "Me ha costado volver a entrar aquí, no estoy cómodo", explica el copropietario de 'Pan y circo' a Alberto Chicote, que permanece inmóvil en la mesa.

Por su parte, Alejandra regresa al servicio para disculparse por la situación vivida: "No quiero volver al tema, quiero pedir disculpas a Kike porque el grito ha estado fuera de lugar". Sin embargo, cuando la gerente pregunta al resto de hosteleros sobre su opinión por la comida, Alberto Chicote interrumpe a la mujer y contesta tajante que esa pregunta en ese momento no conviene.

