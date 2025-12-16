"Esta mujer es un poco psicópata": así reacciona la cocinera de 'Circo y pan' tras escuchar que su pillo no está para repetir

La gerente de la Antigua Abacería de San Lorenzo explica a Alberto Chicote que el pollo del 'Pan y circo' está jugoso pero que no lo repetiría. Algo que no gusta a la camarera, que la insulta desde la cocina.

Alberto Chicote acude a la capital mundial de las tapas,Sevilla, para descubrir qué restaurante sevillano hace las mejores tapas. Y es que tapear se ha convertido en una nueva manera de comer y hay muchos tipos de tapas: desde las más tradicionales hasta las combinaciones y presentaciones más innovadoras. La lista es infinita y todo depende de la creatividad de los que las elaboran.

El exitoso chef acude a cuatro locales con sus respectivos responsables: Estanislao Clemente del Olmo, gerente y jefe de cocina del Gastrobar restaurante Deleite; Antonio Benavente, propietario y jefe de cocina de Benavente gastrobar; Kike Domínguez, copropietario del Pan y circo; y Alejandra Respaldiza, gerente y jefa de cocina de la Antigua Abacería de San Lorenzo.

En este vídeo, los restauradores visitan Pan y circo, el restaurante de Kiko Domínguez en el centro de Sevilla y cuyo nombre es una expresión de la Antigua Roma, según explica su dueño, que destaca que además de restaurante son galería de arte. Kiko es el copropietario junto a Cristina Galeote, la chef del local y quien protagoniza un duro momento contra otra de las concursantes.

Y es que durante el servicio, Alejandra Respaldiza, gerente y jefa de cocina de la Antigua Abacería de San Lorenzo, tiene un duro encontronazo con Kiko, como se puede ver en este vídeo, donde Cristina tampoco se queda atrás después de llamar psicópata a Alejandra tras oir criticar su cocina. "El pollo está tierno pero no repetiría", aseguró Alejandra a Alberto Chicote, algo que no gustó a Cristina, que, desde la cocina, explotó contra la hostelera. "Yo esas personas pa ti, esa gente te contamina, cierro los chakras".

