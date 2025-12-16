"Me han dado un pescado inferior, me toca las pelotas": el dueño del restaurante Deleite descubre que le han 'timado'

Estanislao Clemente del Olmo, gerente y jefe de cocina del Gastrobar restaurante Deleite Sevilla, descubre en este vídeo que ha pagado por cazón cuando en realidad el proveedor le ha dado caella, otro pescado inferior.

Alberto Chicote se traslada hasta Sevilla, capital mundial de las tapas, para descubrir qué restaurante sevillano hace las mejores tapas. El exitoso chef acude a cuatro locales con sus respectivos responsables: Estanislao Clemente del Olmo, gerente y jefe de cocina del Gastrobar restaurante Deleite; Antonio Benavente, propietario y jefe de cocina de Benavente gastrobar; Kike Domínguez, copropietario del Pan y circo; y Alejandra Respaldiza, gerente y jefa de cocina de la Antigua Abacería de San Lorenzo.

Los restauradores visitan en primer lugar Deleite, donde piden una tapa de pescado en adobo, una tapa de steak tartar, un tapa de tartar de atún rojo y unas papas alineadas. Aunque Estanislao, dueño y chef del restaurante, asegura que todo lo hacen ellos, cuando los restauradores comienzan a preguntarle por platos concretos, reconoce que esos no los hacen en el local. Tras probar el cazón, los hosteleros descubren que es "bandito", como una "pasta". "Es caella", asegura Alejandra, gerente y jefa de cocina de la Antigua Abacería de San Lorenzo, en el vídeo, donde Alberto Chicote detalla que se trata de "otro tipo de tiburón".

"Es cazón o, por lo menos, lo he comprado como cazón", explica, por su lado, Estanislao, que acude a la cocina para comprobar el bote del producto tras enseñar a los hosteleros el recibo en el que pone cazón. No obstante, aunque en el recibo le han puesto cazón, en el bote del producto pone caella. "Ahora llamaré y se lo diré", asegura Estanislao de su proveedor, con el que está muy enfadado: "Me han dado un pescado inferior, me toca las pelotas".

