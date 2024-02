Después de que los hosteleros puntúen el espacio, la comida, el servicio y el precio de Villanos Bistró Canalla, Ciclo, Burlesque y Puerto Mío, Alberto Chicote analiza con los cuatro hosteleros su clasificación provisional.

En primera posición está Ciclo con un 7'2, seguido de Villanos Bistró Canalla con un 6. A solo cuatro décimas se sitúa el tercer clasificado, Burlesque, con un 5,6 y Puerto Mío ocupa la cola de la clasificación con un 4,4. Descubre en el vídeo principal de esta noticia qué restaurante se ha convertido en el mejor para comer atún rojo en Cádiz y, ojo, porque no es el mismo al que ha colocado Alberto Chicote en primera posición. Por último, el exitoso chef analiza los cuatro restaurantes tras conocer al vencedor y explica qué es lo mejor que tienen y en qué deben mejorar.

"Luis está encontrando su sitio, pero no me cabe duda de que llevará su restaurante a lo más alta", destaca Alberto Chicote de Ciclo. Sobre Burlesque, el chef afirma que "es ahora mismo el paradigma de un restaurante que todavía no ha encontrado su identidad gastronómica", pero está "seguro de que lo encontrará". Por otro lado, sobre Puerto Mío, Alberto Chicote señala que "es el restaurante que quiere ser, pero que todavía no puede": "A María le falta todavía mucho conocimiento y mucha experiencia". Por último, sobre Villanos Bistró Canalla, el experto destaca que "es un restaurante en contínua progresión con un propietario que está cuajado de inquietudes": "Solo quiere subir, subir y subir, seguro que lo terminará logrando".