Deleite, el restaurante de Sevilla que conquista a Alberto Chicote: "Tiene la mejor cocina que he visto en Batalla de restaurantes"

El Gastrobar restaurante Deleite, en el sevillano barrio de Nervión, del que es gerente y jefe de cocina Estanislao Clemente del Olmo, gana Batalla de restaurantes tras la suma de los votos de Alberto Chicote y sus rivales.

Alberto Chicote se traslada hasta Sevilla, capital mundial de las tapas, para descubrir qué restaurante sevillano hace las mejores tapas. Y es que tapear se ha convertido en una nueva manera de comer y hay muchos tipos de tapas: desde las más tradicionales hasta las combinaciones y presentaciones más innovadoras. La lista es infinita y todo depende de la creatividad de los que las elaboran.

El exitoso chef acude a cuatro locales con sus respectivos responsables: Estanislao Clemente del Olmo, gerente y jefe de cocina del Gastrobar restaurante Deleite; Antonio Benavente, propietario y jefe de cocina de Benavente gastrobar; Kike Domínguez, copropietario del Pan y circo; y Alejandra Respaldiza, gerente y jefa de cocina de la Antigua Abacería de San Lorenzo.

Tras visitar los cuatro locales y realizar sus puntuaciones, los restauradores se reúnen para saber cuál es el veredicto final después de que Alberto Chicote haya sumado también sus puntos. El exitoso chef desvela que Gastrobar restaurante Deleite es el ganador de Batalla de restaurantes Sevilla.

"Mis puntuaciones suben la media de todos los restaurantes", destaca Alberto Chicote, que explica que "Deleite se lleva la nota media más alta y la Antigua Abacería de San Lorenzo, la más baja". Y es que, además, el tenedor amarillo que ha recibido Alejandra Respaldiza por gritar a otro de los hosteleros le ha quitado un punto a la Antigua Abacería de San Lorenzo. Por otro lado, las tapas mejor valoradas por la nota de media de todos son las de Benavente Gastrobar.

"Deleite se presenta como un restaurante moderno con una oferta gastronómica puesta en día, pero nada destaca ni se presenta como propio aunque las tapas y los platos cumplen en la mesa", explica Chicote, que destaca que "la mejor cocina" que ha visto en Batalla de restaurantes "debería dar para mucho más". Por otro lado, "Antonio en su gastrobar Benavente pretende ofrecer una gastronomía única pero necesita ampliar conocimientos y recetas".

Por su lado, Chicote explica que 'Pan y circo' "es una galería de arte y de gastronomía": "Algunos platos convencen y otros pasan por la mesa sin emocionar por lo que convendría asentar los paltos que funcionan y refinar los que chirrían". Por último, el exitoso chef explica que "la Antigua Abacería de San Lorenzo forma parte de la historia de su barrio, pero, a día de hoy, necesita una puesta al día tanto en sus instalaciones como en su recetario". "Hay que conservar el alma de su historia, pero es un lugar que merece una puesta al punto ya", concluye Alberto Chicote.

*Puedes volver a ver el programa completo de Batalla de restaurantes: Sevilla en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.