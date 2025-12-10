Así es Taberna La Tienta, el restaurante taurino de Angel Martín al que van famosos como Paula Echevarría o Victoria Federica

Raquel Hernando, gerente de La Tienta, explica que por la taberna pasan famosos de todo tipo como Paula Echevarría o Victoria Federica. "Leva un rollo clasista, pero lo intenta disfrazar de informal", afirma un hostelero.

Alberto Chicote busca en Madrid los mejores callos, un plato cuya base son los callos, el morro y la pata de la ternera, que se deben elaborar lentamente junto con el chorizo, la morcilla y el jamón, para que se integren. De esta forma, se consigue ese sabor intenso con su particular textura gelatinosa. Además, la tradición manda que tenga un toque picante.

Para ello, el exitoso chef visita cuatro locales madrileños: El Pedrusco de Aldealcorvo, Taberna La Tienta, Impass Gastrobar y Gochü. Además, en estas visitas no estará solo, sino que las hará acompañado de los respectivos responsables de los restaurantes: Gonzalo de Pedro, Raquel Hernando, Javier Sánchez y Guillermo Campos.

En este vídeo, Alberto Chicote visita La Tienta, la taberna regentada por Raquel. El local está situado al lado de la Plaza de toros de Las Ventas. "Tenemos el toque taurino con una mezcla flamenca", afirma Raquel, que destaca en este vídeo la historia del local: "Hace cinco años entró Ángel Martín y es el dueño de las Clínicas Menorca". Además, la gerente explica a Alberto Chicote que lleva trabajando en la taberna desde hace 10 años "de chica que vale para todo": "La Tienta es mi vida, es mi casa". Por último, Raquel Hernando asegura que a la taberna acuden muchos famosos, como Paula Echevarría o Victoria Federica: "Si viene Casillas le trato igual, viene mucha gente conocida".

Sin embargo, al resto de restauradores no parece convencerles el local. "Toros, ajos, jamones... no me gustan mucho los toros, pero la gente que le mole disfrutará de la comida", explica el dueño de El Pedrusco de Aldealcorvo mientras que el dueño del Impass Gastrobar asegura que La Tienta "lleva un rollo clasista, pero lo intenta disfrazar de informal".

