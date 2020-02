Eric era un chico de 18 años cuando un accidente de tráfico hizo que su vida y la de su familia cambiara de rumbo. Alberto Chicote habla con su madre que recuerda aquel fatídico día. "Salía de fiesta hasta que un día sonó el teléfono a las tres y medio de madrugada...", explica.

Con lágrima en los ojos, le cuenta al presentador de Auténticos qué pasó al llegar al hospital. "Me encontré con el anestesista me dijo que estaba muy mal y me dijo que me preparase para lo peor", cuenta. Desde ahí empezó de cero "pero le quedó la música", confiesa.

En los 20 días que estuvo en coma, su madre le ponía la música de Álex Ubago para ver si reaccionaba. A partir de ahí, Eric "volvió a nacer".

Otros momentos destacados

Eric le cuenta a Alberto Chicote cómo fue el accidente de tráfico por el que perdió la vista, la audición de un oído y le dejó una discapacidad intelectual. Salía de fiesta con sus amigos cuando al volver a casa le llevaron en coche. Sin embargo, el vehículo perdió el control y el joven entró en coma. Desde entonces, nada sabe de ellos. "Mis compañeros no me han venido ni a ver", asegura.

A pesar de las secuelas, la música le ha hecho de terapia en concreto la de Álex Ubago. Es el cantante el que sorprende a Eric con una videollamada. En este vídeo de Auténticos puedes ver la canción que cantan a dúo y la promesa que le hace el cantante. "Si algún día das un concierto, por favor avísame que yo voy a verte", le dice.

Eric empieza a ensayar como loco para dar su primer concierto hasta que llega el día de su debut. El joven con discapacidad intelectual ofrece un espectáculo tributo a Álex Ubago cuando el cantante sorprende a uno de sus mayores fans. A dúo, los dos cantan 'Sin miedo a nada'.