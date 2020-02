Con 18 años, Eric sufrió un accidente de tráfico que le dejó secuelas de por vida. Salía de fiesta con sus amigos cuando al volver a casa le llevaron en coche. Sin embargo, el vehículo perdió el control y el joven entró en coma.

"El conductor iba a tal velocidad que chocamos casi a la entrada de un hotel", le explica a Alberto Chicote. "Yo estaba entre medias del piloto y del copiloto y salí disparado volando", asegura. Un accidente por el que estuvo 20 días en coma luchando por sobrevivir, mientras su madre le ponía música de Álex Ubago.

Tras salir del hospital y adaptarse a su nueva forma de vida, 18 años después no sabe nada de los ocupantes del coche que se estrelló aquel 26 de octubre. "Echo en falta a los compañeros que perdí porque después del accidente no he vuelto a saber nada de ellos. No me han venido ni a ver. Hicieron borrón y cuenta nueva", le explica al presentador de Auténticos.

Sin embargo, gracias a la música de Álex Ubago, Eric no se siente solo. "Me alegra la vida", confiesa.

