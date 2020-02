Chicote asiste con Roberto a un entrenamiento del Atlético de Madrid donde conoce a El Mono Burgos, el segundo entrenador del Atlético de Madrid. Sus porteros le han fallado y le pide al joven con síndrome de Down que le ayude con el entrenamiento. Roberto se tira a la piscina y ayuda a uno de sus ídolos.

Durante el entrenamiento, el exguardameta le da consejos para que pueda ser un buen entrenador de porteros. "Tienes que aprender a convivir con el gol porque mientras haya juego hay oportunidad de empatar y ganar el partido", le explica.

Una lección que ilustra con vídeos que muestran cómo reforzar lo que le ha enseñado en el campo. "Todo me viene bien, nada me para, nada me detiene", "esa ilusión es la que te va a hacer salir adelante siempre", o "uno juega como vive y vive como juega", son algunas de las frases motivadoras que El Mono Burgos le transmite a Roberto.

Otros momentos destacados

Alberto Chicote se sienta con Roberto para conocerle más a fondo. El joven con discapacidad le cuenta el acoso que sufrió en su colegio por tener síndrome de Down y por qué quiere ser entrenador de porteros. "Me pusieron la cabeza en el váter y tiraron de la cadena", confiesa.

Roberto debuta como entrenador de fútbol sala. Un sueño cumplido que se refuerza aún más cuando los pequeños a los que ha dirigido le confiesan que le quieren al frente de su equipo. "¡Queremos que seas nuestro entrenador para siempre!", gritan.