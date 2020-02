Alberto Chicote conoce la dura historia que le ha tocado vivir a Montse cuando fallecieron sus padres hace una década. La mujer con discapacidad intelectual le explica al conductor de Auténticos cómo fue ese momento en el que se quedó sola. Un episodio por el que pilló una depresión y pidió en "ingreso voluntario" en un centro.

"Cuando me quedé sola era caótico, estaba en una nube, se me caía la casa encima. Me iba a dar una vuelta a las cuatro de la mañana y volvía. Te metes en tu mundo. Nada importa", le confiesa a Chicote.

Sin embargo, la mujer le ha echado mucha valentía y ha salido de esa situación. "Ahora soy otra persona, no soy la misma. Dicen que tengo inteligencia mínima, dicen, pero con las cosas que estoy haciendo lo pongo en duda", comenta.

Una charla que le hace reflexionar al chef. "Se piensan que no podemos hacer cosas y tenemos que plantar cara y decir que lo podemos hacer todo y que todo el mundo tiene una discapacidad con algo", le dice al conductor de Auténticos.

Otros momentos destacados

Alberto Chicote se infiltra en una clase de teatro para sorprender a Montse, una mujer de 43 años con discapacidad intelectual que sueña con ser actriz. Compinchado con la profesora, el conductor de Auténticos se mete en la piel del vecino de la protagonista. "¡Me has dejado descolocada!", le dice.

La aspirante a actriz, Montse, realiza la prueba para acceder al Grado Superior de Teatro. Una prueba por la que se ha preparado meses y que termina con una sorpresa muy especial, la visita del protagonista de de Merlí Francesc Orella.