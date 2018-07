“¿Cómo vamos a montar aquí las noticias si esta redacción es de cartón?”

FLO Y SU EQUIPO, EN SU PECULIAR ESPACIO DE TRABAJO

Al equipo de ‘Así no va’ le han encargado hacer el nuevo programa de actualidad de laSexta. Pero no tienen presupuesto. No hay más que ver que la redacción está hecha de cartón. “¿Cómo vamos a montar aquí las noticias?”, se pregunta Florentino Fernández. Muy fácil, con una cámara y un micrófono también de ese material. “¿Para esto nos han contratado en laSexta?”, se extraña Anna Simón, presentadora del nuevo formato que se emitirá muy pronto en la sobremesa de la cadena.