Este domingo 9 de octubre estrena nueva temporada de Salvados. Y con esta ya son cinco. Entre promoción y promoción, Gonzo nos atiende en una sala de Atresmedia para repasar todo lo que ha vivido en los 12 años que ha cumplido este verano en laSexta.

Esta historia empieza en julio de 2010. Hacía calor en Madrid. Gonzo llevaba varios meses sin trabajar y, en lo personal, estaba esperando la llegada de su primera hija. Tenían claro que si no salía ningún trabajo, se volverían a vivir a Galicia. Un día le llaman para grabar un piloto de un programa: "Terminé la grabación diciendo ¡Jo! qué bien me lo pasaba yo grabando… ¡Qué pena que solo sea un piloto!". Gonzo recogió sus cosas y se metió en el coche para volver a casa. Y, a partir de aquí, mejor lo cuenta él:

Fue uno de los veranos más felices de mi vida"

"Entrando en el coche me llama Maikol (director de El Intermedio) y yo ya me puse nervioso.

- Me ha dado tu teléfono Juanra Bonet. Estoy buscando un reportero para hacer actualidad y política.

Recuerdo que pensé 'Hostia, hostia, hostia, que este es mi trabajo'. Dije: "Me encantaría". Dos días después nos reunimos. Al salir de la reunión, ya en el coche por la A6, me llamó y me dijo: 'Vamos a hablar de dinero'. Dije: 'No es un problema. Yo quiero currar ahí. Voy conduciendo, cuando llegue septiembre me dices lo que me vas a pagar y ya está. ¿Cuentas conmigo?'.

- Sí, el 28 de agosto empiezas a currar.

Fue uno de los veranos más felices de mi vida. Pasé de verme sin prácticamente nada a ver que al menos una temporada de sostén económico iba a tener. Recuerdo los comentarios de mi familia. Me decían: 'Ese es el sitio en el que tienes que estar'. Además, cuando estaba en Antena3, Ángel Martín desde Sé lo que hicisteis también me decía 'Gonzo, vente a laSexta'. Así que fue como la cuadratura del círculo".

Ese 28 de agosto Gonzo grabó su primer reportaje para El Intermedio en Valencia sobre el inicio del curso político del PP de allí: "Estuvimos 10 horas grabando y cuando llevábamos las tres primeras, el equipo me dijo de irnos y yo: '¡Cómo que irnos! Joder, llevo un año esperando a hacer esto. Hasta que se vaya el último mono de este acto no nos vamos'. Me cambió la vida".

¡Y tanto! Desde entonces, Gonzo estuvo 9 años cada semana haciendo reportajes políticos y de actualidad en El Intermedio: "Vivimos momentos brutales en lo político. Además, El Intermedio se convirtió en un programa referente. De repente tú te ves ahí, con el mismo trabajo de siempre, pero con más repercusión. La gente nos trataba con un cariño brutal. Y el hecho de trabajar con Wyoming, ¡de ser amigo de Chechu!… Recuerdo todo de mi etapa en El Intermedio. Desde el minuto 1 hasta el último. Fueron años maravillosos".

En el vídeo que acompaña a estas líneas se pueden ver algunos de sus mejores momentos en la cadena, donde también hay imágenes de 'Detrás del muro', un especial que en su inicio iba a ser reportaje para El Intermedio, pero cuando vieron la cantidad de información que había, se lo propusieron a la cadena para emitirlo de forma individual: "Fue una coproducción de Globomedia y Save the Children. laSexta nos apoyó con el proyecto. Se emitió el documental y pocas semanas después me llamó Jordi (Évole). Nunca me he atrevido a preguntárselo pero siempre he pensado: '¿Me llamaría a raíz de lo del muro? ¿Sería eso lo que le acabó de convencer que yo podía hacer esto?'. Nunca se lo he preguntado porque me gusta quedarme con la duda", dice mientras sonríe.

Gonzo toma el relevo a Jordi Évole en Salvados

Jordi Évole presentaba entonces Salvados. Uno de los programas con mayor audiencia de la cadena que reunía todos los domingos a los espectadores para resaltar entre las temáticas sociales, políticas e investigaciones, las historias de quienes lo cuentan. "Jordi es muy directo. Me mandó un mensaje: '¿Te puedo llamar?'. Estaba desembalando un tostador en casa, tranquilo. 'Te voy a comentar una cosa, no digas nada. Voy a dejar el programa. ¿Tú te vendrías a presentar Salvados y a dirigirlo? Lo hemos hablado aquí y estamos todos de acuerdo en que tienes que ser tú. No hay opción'. Recuerdo mi respuesta: '¿Que si quiero presentarlo? Sí ¿Dirigirlo? Todavía no, me gustaría estar un año aprendiendo y luego dirigirlo, pero tengo un problema, no sé si quiero dejar El Intermedio. Dame 24 horas'".

La respuesta que le dio a Évole ya la sabemos. Está a punto de estrenar su quinta temporada en el programa con una entrevista a Mario Conde: "No tenía esperanzas en que me diese la entrevista. Pero, al final, mira… Es una de las cosas que he aprendido en Salvados, el ser 'entrevistador'. No es solo sentarte y entrevistar. Es insistir, generar relaciones…".

Si hay algo que Gonzo recuerda sin cesar es lo afortunado que se siente al disfrutar tanto de todo lo que trabaja, algo que insiste una y otra vez en que no podría hacer sin el apoyo de los que tiene en casa.

No para de viajar, le encanta. En algo se tenía que notar que fuese Miguel de la Quadra-Salcedo en quien se fijase a la hora de hacer su trabajo. Y de este viaje en laSexta que sigue avanzando sin 'última parada', Gonzo se queda con todos los que le han acompañado y siguen sumándose a sus aventuras.

- ¿Hay algo que recuerdes con mucho cariño?

- "Ese día que me llamaron y me dijeron que podía estar aquí. Ahí empezó todo".

