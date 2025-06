Alfonso Arús, a la médica que desvela que "dormir después de las 11 de la noche engorda": "¿Acabaremos devorándonos?"

En la sección de 'Top expertos' de Aruser@s, Alfonso Arús ha mostrado lo que ha desvelado la médica Sara Marín sobre los beneficios de un buen descanso. Según dice, "dormir después de las 11 de la noche engorda, te agota y también hace que tu cerebro se coma a sí mismo".

"¿Acabaremos devorándonos?", pregunta el presentador del programa al resto de los tertulianos entre risas. "En nuestro caso no puede ser porque a las 9 de la noche ya estamos dormidos, no tenemos problema", asegura Hans Arús. Eso sí, "si juega el Betis", la cosa cambia. "El Betis ya me agota bastante", bromea.

Alba Gutiérrez remarca que la experta señala que "si es algo puntual, no tiene mayor importancia". El problema comienza cuando se vuelve rutinario.

