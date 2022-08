Carmen Lomana está bastante molesta con un espacio de televisión en el que, según ella asegura, han mentido acerca de una supuesta infracción, en la que Lomana habría aparcado su coche en una zona indebida. "Es una vergüenza que inventen sobre la marcha y publiquen, para que luego la gente empiece a decir que si yo hago lo que me da la gana. Pues claro que puedo hacer lo que me da la gana, asumiendo consecuencias. Lo que no puede ser es que inventen que he hecho algo que no he hecho".

Las palabras de la colaboradora de televisión fueron incluso más allá: "Por la misma razón yo mañana digo que he visto a la presentadora prostituyéndose por la calle ¿y qué pasa con el derecho al honor?", se pregunta.

Las declaraciones de Lomana han sorprendido a los colaboradores de Aruser@s, quienes aseguran que hoy en día prestamos más atención a las noticias truculentas, aunque sean falsas y llegan a comparar esta tendencia incluso con las series de antaño y las series de ahora. "Cuando veías una serie como 'Médico de familia' todo el mundo quería que Emilio Aragón fuera una buena persona. Ahora nos gustaría que Emilio Aragón fuera perverso", asegura Alfonso Arús.