Alfonso Arús alucina con lo que cuesta dar a luz en Estados Unidos: "¡Es un atraco!"

Una española que vive en Estados Unidos muestra cuánto le habría costado tener a su bebé sin seguro y desglosa una factura que supera los 33.000 dólares.

En Aruser@s han mostrado el vídeo de '@mareddyrud', una española que vive en Estados Unidos y que ha contado cuánto le habría costado tener a su bebé. "Se te van a poner los pelos de punta, vosotros ya seríais el quinto", advierte Hans Arús a su padre antes de mostrar la factura. La mujer explica que cada noche en el hospital costaba 3.238 dólares, la estancia del bebé 1.874 dólares por noche, la epidural 4,80 dólares, la monitorización del pulso 1.111 dólares y el anestesiólogo 9.600 dólares, entre otros gastos.

En total, la factura ascendía a 33.588,90 dólares, aunque gracias al seguro médico de su marido la familia finalmente solo tuvo que pagar 200 dólares. "Es un atraco", sentencia el presentador del programa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.