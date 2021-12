El maestro Joao ha contestado a las polémicas declaraciones de Paz Padilla donde dudaba sobre la eficacia de las vacunas frente al coronavirus: "Pueden hacer muchísimo daño con respecto a las vacunas y al virus. Por favor, que tengan cuidado. Que no vayan dando paz y que luego lo que hagan es dar guerra", comenta en este vídeo que repasa Alfonso Arús. "Tengo que decir que gracias a Dios jamás he pasado el covid, otras personas que recriminan lo han pasado hasta dos veces. A ver dónde está el fallo", añade el maestro Joao.

La polémica estaba servida cuando Paz Padilla realizó un directo con María del Monte y Anne Igartiburu en el que aseguraba que "las vacunas dan igual y no sirven para nada". En redes sociales fueron muchos los que criticaron su postura, como el epidemiólogo Antonio Gutiérrez: "Muchos se reirán, pero a mí esto no me hace ni p* gracia. Ha muerto mucha gente y se han salvado miles y miles por las vacunas", escribía en un tweet.

Quique Peinado también ha reaccionado en sus redes sociales: "Luego tú haces un chiste y acabas en juicio".