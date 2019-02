Un joven demanda a sus padres porque lo tuvieron sin su "consentimiento"

A sus 27 años, Raphael Samuel ha denunciado a sus padres por tenerle sin su "consentimiento". Asegura tener buena relación con ellos, pero cree que son "hipócritas" porque "un buen padre pone al niño por encima de sus deseos y necesidades".

"Quiero decirles a todos los niños indios que no les deben nada a sus progenitores. Amo a mis padres y tenemos una gran relación, pero me tuvieron para su alegría y placer. Mi vida ha sido increíble, pero no veo por qué debería someter otra vida, especialmente cuando alguien no pide existir", señala en una entrevista con 'The Mirror'.

Este joven se considera seguidor del antinatalismo, un movimiento que defiende el control de la natalidad y aumento de la población. De hecho, Samuel llega a comparar el hecho de tener hijos con la esclavitud o un secuestro.

"¿Debemos continuar trayendo más niños a este mundo y acelerar el proceso de degradación social y ambiental?", se pregunta Pratima Naik, también defensor de esta postura.

"No queremos imponer nuestras creencias a nadie, pero más gente necesita considerar por qué tener un hijo, ahora mismo, no está bien. Somos un grupo de personas que han decidido no reproducirse", sentencia.