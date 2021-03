Los familiares y educadores de los niños pequeños tienen que tener mucha precaución con lo que dicen delante de los niños pequeños porque estos tienden a repetirlo todo.

Es lo que le ha ocurrido a la niña que aparece en el vídeo superior, que ha imitado a su madre al teléfono. "No me llames más, me tienes hasta los huevos", se le escucha decir mientras hace que llama con un teléfono de juguete.

Otros momentos destacados

La abuela de este vídeo también se ha hecho viral por su original baile al ritmo de "quítate tú que llegó la caballota", un ritmo que suena mucho en Tik Tok.

Este fin de semana, en concreto la noche del sábado al domingo, se cambia la hora. A las 02:00 horas se adelantará el reloj hasta las 03:00 horas. Para recordártelo, el cómico Abraham García ha lanzado un tema muy pegadizo.