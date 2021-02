Aruser@s nos muestra en el programa de hoy una de las publicaciones más comentadas en Twitter. Un joven ha hablado de la sorpresa que se llevó cuando el chico con el que había quedado se presentó a la cita con un test de antígenos negativo.

"He tenido una cita y el chico me ha traído un test de antígenos. 2021 no deja de sorprender", ha escrito en su cuenta de Twitter junto a una imagen que muestra esta prueba.

Otros momentos destacados

Alfonso Arús nos ha mostrado el vídeo que demuestra por qué debes bajar la tapa del inodoro antes de tirar de la cadena para evitar que se expandan los excrementos por todo el cuarto de baño.

En otro momento de Aruser@s hemos visto la noticia de una mujer británica que ha grabado y difundido un vídeo haciendo una receta de macarrones con cheetos derretidos en la sartén.