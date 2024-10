"El papá le pone empeño a la hora de jugar con su hija a las princesitas pero el calzado no sé si es el más adecuado para él", anuncia Alfonso Arús para introducir el vídeo principal de esta noticia. En las imágenes podemos ver a una niña jugando con su padre a las princesas.

El adulto está caracterizado con una corona y está sentado en un sillón probándose unos zapatos de tacón, que no le entran. El hombre mueve los pies y hace gestos con la mano para que lo vea la pequeña y se ría. "Vaya pedazo de pies que tiene el padre y los zapatitos que se me ha calzado", apunta Alfonso Arús

"No quiero pensar que el hombre se ponga de pie, por favor que no lo haga", comenta Angie Cárdenas, mientras que el presentador observa que laniña está contenta porque ve que su papá juega con ella. "La actitud la tiene, en el personaje está pero Cenicienta no es", opina Alba Gutiérrez.