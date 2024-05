Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el divertido monólogo protagonizado por Leo Harlem sobre el vino tras una información que asegura que podría desaparecer para siempre ya que se estima que la producción caerá un 85% en los próximos 50 años. "Se va a extinguir el vino y nosotros preocupados por los osos panda", destaca Leo Harlem.

"Si nos quitan la comida y nos quitan la bebida, ¿qué motivo nos queda para vivir?", pregunta Leo Harlem, que reflexiona: "Diréis que la familia, pero sin cigalas y sin vino, no se juntan en Navidad a ver el discurso del rey ni los propios Borbones". Alfonso Arús da la razón al cómico en el vídeo principal de esta noticia, donde afirma que "sin vino no solo no se reúne la familia sino que no se reúne ni la familia real".