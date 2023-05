Katy Perry se ha hecho viral buscando su asiento durante la coronación de Carlos III y Camila. "No me extraña que no lo encuentre, no ve nada", destaca Alfonso Arús en referencia al tocado que la cantante lleva en la cabeza.

"La pobre mujer estaba más perdida que un pulpo en un garaje", afirma Tatiana Arús al ver el vídeo en el que la artista da vueltas de un lado a otro buscando su asiento. Por su parte, Angie Cárdenas tiene claro que esa pamela "viene muy bien cuando no quieres saludar a nadie".