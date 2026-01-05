El vídeo viral del reportero que se cae bailando salsa gana el 'Arusoros' 2025 en Aruser@s

Tras una de las finales más reñidas, Aruser@s ha coronado al viral del reportero ecuatoriano Santiago Naranjo como el 'Arusoros' favorito de 2025.

Elegir el 'Arusoro favorito del año' no ha sido tarea fácil. Para la edición 2025, Aruser@s ha contado con la ayuda de los espectadores para decidir entre una variada selección de vídeos virales que han hecho reír a millones.

Entre los más comentados se encontraban la mujer disfrazada de cuervo que asusta a su marido, un niño "descarado" que aún no conoce el poder de la chancla de su madre y se enfrenta a ella, un hombre que construye un helicóptero casero y pierde el control al intentar volar, o el "mini Rambo" que dispara con armas de juguete a toda su familia.

Sin embargo, el ganador absoluto ha sido un momento que combina humor espontáneo y contagiosa torpeza: el reportero Santiago Naranjo, durante una conexión en directo para el programa 'En Contacto' de Ecuador, se cae mientras intenta bailar salsa en una panadería. Un resbalón que ha provocó carcajadas tanto entre los presentes como en el plató de Aruser@s.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.