Una joven convive cinco días con el cadáver de su novio creyendo que estaba dormido

En Aruser@s, Alfonso Arús cuenta un caso tan insólito como inquietante ocurrido en Tailandia: una mujer convivió durante cinco días con su novio fallecido pensando que estaba dormido.

Una joven vive con el cadáver de su novio durante cinco días pensando que estaba dormido

El surrealista suceso ha tenido lugar en Tailandia, donde una mujer descubrió demasiado tarde que su novio había muerto mientras ella pensaba que simplemente estaba echándose una siesta. Solo después de cinco días decidió llamar a la ambulancia.

"Los médicos, al personarse en la vivienda, confirmaron que estaba muerto. Ella, visiblemente angustiada, fue interrogada por la policía y sigue sosteniendo que pensaba que estaba dormido", detalla el presentador del programa, a lo que Hans Arús responde entre risas: "El cambio de hora agota, pero no tanto".

"Para mí es una excusa, porque al segundo día que ves que no sale de la habitación piensas algo malo", señala Óscar Broc, reflejando la sorpresa general ante la historia.

