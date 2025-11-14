Premios Grammy Latinos 2025
El look viral de Sergio Ramos y Pilar Rubio en Las Vegas antes de los Grammy, en vídeo
Antes e entregar un premio a Bad Bunny en los Grammy Latinos 2025, Sergio Ramos ha disfrutado con Pilar Rubio de una noche en Las Vegas, donde sorprendieron con su extravagante look, como puedes ver en el vídeo.
Sergio Ramos ha acudido a los Premios Grammy Latinos, donde ha entregado a Bad Bunny uno de los premios. Sin embargo, antes de la gala, el futbolista ha disfrutado de Las Vegas junto a su mujer, Pilar Rubio. "Suele ser objeto de comentarios porque hay gustos para todos", destaca Tatiana Arús, que enseña el extravagante look elegido por el matrimonio.
Por otro lado, Aitana, que ha ganado su primer Grammy en la categoría a Mejor diseño de empaque (mejor portada) por su cuarto álbum de estudio 'Cuarto Azul', ha interpretado una de las canciones más conocidas de su disco, '6 de febrero'. Por su parte, Bad Bunny, que ha ganado tres Grammy, ha sorprendido a todos cantando con un extraño aspecto. "¿Y este look?", pregunta alucinado Alfonso Arús, que reflexiona: "Si dentro de unos meses tenemos que ir todos así, mejor que no marque tendencia".
Por otro último, Raphael, que ha sido el gran homenajeado de la noche, ha demostrado que sigue en forma con su actuación mientras que David Bisbal ha homenajeado al cantante cantando uno de sus míticos temas 'Como yo te amo'.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.