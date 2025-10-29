El vídeo viral del niño que reza para que se abra la puerta del ascensor: "Jesús, cuida de mí. Amén"

"¡Y el milagro ocurrió!": Alfonso Arús presenta en Aruser@s el viral del niño que se ha quedado encerrado en un ascensor y reza para que las puertas se abran y pueda salir.

Las redes se rinden ante la inocencia de un pequeño que, al ver que el ascensor no se abre, decide recurrir a la fe.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, con las manos juntas y los ojos cerrados, el niño comienza a rezar para que la puerta se pueda abrir: "Jesús, abre la puerta. Tengo un poco de miedo, pero sé que el Señor cuida de mí. Amén"

De pronto, las puertas se abren. "Se sorprende tanto que hasta está incluso a punto de volver a quedarse encerrado", bromea Alfonso Arús, al ver cómo tarda unos minutos en reaccionar. "Quizás tarda en reaccionar porque se piensa que tiene un poder", comenta Angíe Cárdenas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.