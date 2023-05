"Mirad la inocencia de esta niña. ¡Me encanta este vídeo!", afirma Alfonso Arús antes de dar paso a este simpático vídeo viral. En él somos testigos del divertido momento en el que un sacerdote bendice a una niña y ella, al ver que él le tiende su mano, decide chocarle los cinco.

Los aruser@s no pueden evitar una carcajada ante tan inesperada reacción. "Las clases de catequesis no han calado en este niña. No sabía a qué venía este gesto", comenta Alba Sánchez entre risas. "Claro, él dice 'hermanos' y la niña dirá, 'mi bro' y choca", reflexiona Alba Gutiérrez.

Para Rocío Cano, el malentendido ha venido a que no es muy habitual que alguien coloque la mano sobre la cabeza de otra persona de esa manera. "Se pregunta qué es lo que va a hacer".