El vídeo de una tiktoker que es empujada por su instructor cuando se niega a hacer puenting genera polémica en redes

"Que no me tiro, que no me tiro, que no me tiro, que no, que no, que no, que me da mucho miedo", dice con nerviosismo la tiktoker @cristinaapriego antes de saltar para hacer puenting. Su instructor observa la escena mientras lo prepara todo para el momento en el que se decida, pero ese instante no acaba de llegar.

Sin que ella se lo esperara, el hombre le da el empujón que la lanza al vacío. Como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s, la joven termina pasándoselo fenomenal, pero el gesto del instructor ha generado gran revuelo en redes. "¿Está mal hecho, cuando ella ya ha firmado el consentimiento?", se pregunta Hans Arús en plató. Alfonso Arús destaca que no solo se niega una vez, sino que lo hace muchas veces.

Por su parte, Angie Cárdenas cree que "ese pequeño empujoncillo" es lo que necesitan las personas que tienen vértigo. "También te digo una cosa, creo que estos instructores deben tener algo de psicología, porque deben de haber visto a mucha gente que no quiere lanzarse y luego dice: 'ay, qué bien, qué bien me lo he pasado'".

El debate está servido en la mesa de Aruser@s.