El vídeo en el que Shakira tatúa su nombre en un brazo a Beéle: "¡Te maté!"

Alfonso Arús alucina al ver en este vídeo cómo Shakira tatúa su nombre a Beéle en un brazo. "De todos los tatuajes que tiene Beéle, este puede ser el menos horroroso de todos", reconoce Hans Arús.

"Ojo con Shakira, que le ha tatuado su nombre a Beéle", destaca Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña el vídeo en el que la artista colombiana tatúa a su compatriota. "¡Te maté!", se puede escuchar a la cantante gritar al terminar el tatuaje.

"Yo no sé si os dejaríais tatuar por un amigo", afirma la colaboradora de Aruser@s, que destaca que "el resultado no está nada mal". "Yo si fuera Beéle sí me fiaría de Shakira, pero si fuera ella no me fiaría de él", reconoce el presentador de Aruser@s.

Por su parte, Hans Arús afirma que "de todos los tatuajes que tiene Beéle", el que le ha hecho Shakira "puede ser el menos horroroso de todos".

La caída viral de Shakira en pleno concierto

Shakira ha compartido en sus redes sociales este vídeo en el que se puede ver cómo la artista se retuerce el tobillo y cae al suelo del escenario. Eso sí, rápidamente se levanta sin ayuda y continúa con su canción.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.