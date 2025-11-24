El vídeo de Omar Montes cantando en Dubái tras colgar el cartel de 'sold out' en su concierto

Omar Montes ha acudido hasta Dubái para realizar un concierto que ha sido todo un éxito, ya que se ha colgado el cartel de 'no hay entradas'.

Omar Montes ha conquistado Dubái, donde ha viajado por motivos profesionales. En concreto, según explica Tatiana Arús, la expareja de Isa Pantoja, ha viajado hasta Dubái para ofrecer un concierto.

"Sold out total", destaca Tatiana Arús, que afirma que, al parecer, le está yendo muy bien en Dubái. Además, la colaboradora de Aruser@s enseña cómo el cantante se lo ha pasado de lujo con sus amigos en la piscina del hotel en el que se ha hospedado.

Omar Montes, agredido con un hielo en su concierto en Madrid

No obstante, no todo ha sido bueno para el cantante. Hace unos meses, Omar Montes sufrió una agresión mientras realizaba otro concierto. En aquel momento, en Madrid. "Hoy es un hielo y mañana es otra cosa", criticó Alfonso Arús al ver el momento en este vídeo.

