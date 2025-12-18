El vídeo de la infanta Cristina e Iñaki urdangarin en el partido de su hijo: "Coincidieron y evitaron saludarse"

Tras la entrevista de Urdangarin, la infanta Cristina y él han coincidido en un partido de su hijo Pablo. "Primero estaban muy serios y luego concedieron en la cafetería, donde evitaron saludarse", detalla Tatiana Arús.

Después de la entrevista que ha ofrecido Iñaki Urdangarin, en la que confesó que había perdido a su entonces mujer, la infanta Cristina, por su estancia en la cárcel, ahora se ha visto a ambos en el partido de balonmano de su hijo Pablo.

"La infanta Cristina estaba en las primeras filas mientras Iñaki estaba en las de arriba", explica Tatiana Arús, que detalla que, según apunta la noticia, "primero estaban muy serios y luego concedieron en la cafetería, donde evitaron saludarse".

Sin embargo, "en la segunda parte se mostraron más relajado", destaca Tatiana Arús, que explica que "hacían bromas con las personas que tenían cerca". "Luego se acercaron a saludar a su hijo y, finalmente, Pablo se fue con su madre", concluye Tatiana Arús.