Aitana publica un vídeo inédito durante una cuarentena en Miami: "He tenido momentos tristes que me daban miedo"

"Cinco días para que termine esta cuarentena que me ha hecho crecer mucho", destaca Aitana en este vídeo grabado durante su estancia en Miami mientras grababa 'Cuarto azul'.

Aitana ha compartido imágenes inéditas del proceso de grabación de su último álbum, 'Cuarto azul'. Se trata de un álbum que grabó en Miami, donde estuvo dos meses alejada de su familia y que le ha llevado a cosechar muchos éxitos como el Premio de la Vanguardia.

La artista catalana ha compartido una reflexión que grabó estando en Miami sobre cómo estaba afrontando sus miedos. "Cinco días para que termine esta cuarentena que me ha hecho crecer mucho y ser muy feliz", destaca Aitana, que explica que también ha tenido "momentos más tristes que no había pasado" porque le daba miedo pasar.

"Me he permitido explorar todos esos pequeños rincones de mi alma, mi corazón y mis emociones", afirma la cantante.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.