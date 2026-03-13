Viral
El vídeo de unos chicos impactando con un carrito de supermercado contra un Tesla que abre debate en redes
Estos jóvenes han empotrado un carrito de supermercado contra un Tesla y han dejado su número de teléfono, una actitud que ha abierto debate en redes: si fueras el dueño, ¿les harías pagar?
Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo compartido por el creador de contenido '@sezarblue', en el que se puede ver cómo un grupo de chicos se tira por la rampa del garaje de un supermercado y se estampa contra el capó de su Tesla.
"Los jóvenes han dejado una nota con el número de teléfono y han escrito un mensaje en redes pidiendo perdón y diciendo que se van a hacer cargo de los costes", explica Hans Arús, que cuenta que se ha abierto un debate en redes sociales sobre el tema.
"Están los que dicen que son jóvenes y no hay que tomar consecuencias contra ello y los que dicen que el creador de contenido tiene que hablar con sus padres y que paguen para que haya consecuencias", explica Hans Arús en el plató, donde Alba Sánchez destaca que ella cree que "deben de ir hasta el final y que se hagan responsables de sus actos".
