El vídeo de unos chicos impactando con un carrito de supermercado contra un Tesla que abre debate en redes

Estos jóvenes han empotrado un carrito de supermercado contra un Tesla y han dejado su número de teléfono, una actitud que ha abierto debate en redes: si fueras el dueño, ¿les harías pagar?

Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo compartido por el creador de contenido '@sezarblue', en el que se puede ver cómo un grupo de chicos se tira por la rampa del garaje de un supermercado y se estampa contra el capó de su Tesla.

"Los jóvenes han dejado una nota con el número de teléfono y han escrito un mensaje en redes pidiendo perdón y diciendo que se van a hacer cargo de los costes", explica Hans Arús, que cuenta que se ha abierto un debate en redes sociales sobre el tema.

"Están los que dicen que son jóvenes y no hay que tomar consecuencias contra ello y los que dicen que el creador de contenido tiene que hablar con sus padres y que paguen para que haya consecuencias", explica Hans Arús en el plató, donde Alba Sánchez destaca que ella cree que "deben de ir hasta el final y que se hagan responsables de sus actos".

