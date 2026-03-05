Ahora

La reacción de David y Victoria Beckham por el cumpleaños de Brooklyn mientras él lo celebra con Nicola Peltz

David y Victoria Beckham han compartido varias imágenes con Brooklyn de pequeño para felicitarle por sus 27 años. Sin embargo, el hijo mayor de los Beckham ha hecho oídos sordos y solo ha compartido un vídeo con su mujer.

Brooklyn Beckham ha cumplido 27 años y lo ha celebrado con su mujer, Nicola Peltz, quien le ha regalado una tarta hecha con donuts. Por su parte, sus padres, David y Victoria Beckham, de los que sigue muy distanciados, han querido felicitar a su hijo a través de redes sociales.

"Puede ser una forma de tender puentes y clamar las aguas, pero son felicitaciones bastante frías", afirma Tatiana Arús en el plató, donde enseña las felicitaciones, en las que se puede ver al matrimonio sonriente con un pequeño Brooklyn.

"Al menos salen al paso pero no disipan rumores", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús recuerda que Brooklyn "no ha hecho ningún guiño de devolverles el gesto o compartirlo en redes sociales". "A ver si se le remueve algo...", reflexiona, por su parte, Angie Cárdenas.

