Alfonso Arús, del vídeo de Madonna anunciando una colonia: "Dice ser ella, pero tengo mis dudas"

"Aquí parece el mayor el modelo", bromea Alfonso Arús al ver el filtro de Madonna en su última campaña publicitaria para una conocida colonia.

Madonna se ha convertido en la protagonista del anuncio de la fragancia de Dolce&Gabbana 'The One' por el 20 aniversario de la casa italiana en cuanto a fragancia se refiere. "Es una persona que dice ser Madonna, pero yo tengo mis dudas", ironiza Alfonso Arús al ver en el vídeo principal de esta noticia los filtros de la artistas.

"Bien podría ser Lady Gaga", afirma Tatiana Arús, que da la razón al presentador de Aruser@s sobre el nuevo aspecto de la cantante: "O se ha estirado la cara o es inteligencia artificial, pero muestra una imagen muy diferente".

Es más, Alfonso Arús bromea sobre que el mayor de los dos parece el modelo que aparece junto a Madonna. "Es que hay gente que se opera y no cambia de cara, pero esta mujer tiene otra cara", concluye Angie Cárdenas.

