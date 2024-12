Víctor Sandoval afirma que quiere más a Alaska que a su madre: "Está muerta, pero lo sabía"

Alaska ha presentado su serie documental 'Alaska revelada' en un acto en el que han acudido sus familiares y amigos como Mario Vaquerizo o Víctor Sandoval, quien ha hablado con los medios de comunicación. El colaborador de televisión destaca que la cantante es su vida desde que tenía 15 años: "La quiero más que a mi madre y mi hermana". "Oye, que se va a mosquear tu madre", le dice la reportera a Sandoval, que responde de una inesperada forma: "No, está muerta. De todas formas, lo sabía".

Por otro lado, preguntado sobre los temas de acoso que han salido a la luz, Víctor Sandoval realiza una polémica declaración. "Yo no me he sentido nunca acosado y ni sé si yo he acosado a alguien, porque no sé dónde está el baremo", afirma el colaborador de televisión, que afirma que hace poco dijo que un chico estaba bueno y le dijeron que le estaba sexualizando: "¿Perdona?, ¿no puedo decir qué bueno está ese?".

"Me dijeron que no veía sus cualidades, pero ¿qué cualidades?, yo veo el paquete que tiene", contesta tajante Víctor Sandoval, sorprendiendo a todo el plató de Aruser@s.