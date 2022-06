Víctor Amela es un veterano periodista, escritor y comentarista. Cuenta con una amplia trayectoria escribiendo sobre televisión en 'La Vanguardia' y es cocreador de la sección 'La contra' del citado medio en la que ha publicado más de 1.800 entrevistas.

También es un prolífico escritor, habiendo publicado quince libros. Forma parte del equipo de colaboradores de Alfonso Arús desde 2004 y junto a él ha vivido la evolución del formato, que ha ido adaptándose a los gustos de la audiencia y a las tendencias del medio televisivo.

En esta entrevista, Víctor Amela relata cómo ha sido su experiencia en el programa tras más de quince años como colaborador, su etapa universitaria en la que compartió aula con Alfonso Arús o sus mejores momento en Aruser@s. Además, desde su perspectiva como periodista especializado en televisión, Amela también analiza algunas de las características que han convertido a Aruser@s en un formato incombustible en las mañanas de laSexta.

Pregunta: ¿Cómo fueron tus inicios trabajando junto a Alfonso Arús?

Respuesta: En 2004 es cuando empezó el programa a emitirse aquí en Cataluña y a mí me propuso Alfonso la posibilidad de colaborar en este programa y me hizo mucha ilusión por dos motivos. Uno, que yo había estudiado la carrera de Periodismo con él, éramos compañeros de facultad y habíamos compartido momentos. Habían pasado muchos años y me pareció bonito reencontrarnos.

Luego, porque es un programa que, como espectador, me pareció muy vivo, muy vibrante, muy divertido y que iba a sentirme cómodo ahí, y así fue.

Siempre que coincidía con Alfonso Arús en clase, me parecía un tipo brillante.

¿Cómo fue tu etapa universitaria junto a Alfonso Arús?

Corta, pero intensa. Él, ya en esa época en la que estábamos estudiando, empezó a trabajar. Compatibilizaba la asistencia a clase con trabajos que ya desempeñaba como profesional, en radio sobre todo. En la radio de Antena 3, él fue uno de los conductores de programas.

Coincidimos pocas veces en clase, pero a mí siempre que coincidíamos me parecía un tipo brillante, divertido, inteligente y con las ideas muy claras desde nuestros veinte añitos que teníamos por entonces. Nos hemos tenido mutua admiración y respeto desde siempre.

¿Qué aprendizaje has realizado durante todos estos años trabajando en el programa?

Tengo que decirte que en los primeros tiempos me sentía un poco alerta, con una cierta angustia, porque no tenía la habilidad, la pericia, el conocimiento ni la costumbre de estar atento a cualquier comentario que pudiera hacerme Alfonso o alguno de los colaboradores y estar al quite para tener algo que añadir. Eso exigía una atención máxima que me agobiaba un poco.

Lo que he aprendido es a estar alerta de forma automática. Uno, al final, o aprende o lo deja. Es un programa que tiene una gran exigencia de atención por parte de los colaboradores y de tener siempre algo que decir que aporte. Fijarse en tus compañeros también es útil para aprender cosas que pueden enriquecer el programa.

En un momento en el que la televisión y el mundo el entretenimiento están en plena transición, ¿cuáles son las cualidades que hacen sobresalir a un programa como Aruser@s?

De entrada, la inteligencia televisiva de Alfonso Arús. Estoy convencido de que es la persona que más sabe de televisión en España porque lleva 37 años haciendo televisión sin interrupción en cadenas y formatos distintos, pero siempre con algo en común que es la clave: el olfato para saber qué quiere la gente, qué nos gusta a los espectadores.

Y a los espectadores nos apetece sentirnos en familia, que esas personas que están al otro lado de la pantalla son algo nuestro, que nos conocemos un poquito, que sabemos de qué pie cojea cada uno... se crea una conexión, una empatía una afabilidad... Ese humor, que Alfonso Arús ha acuñado como 'Humorning' y que ha demostrado como cuaja, es el secreto. Es saber darle al espectador lo que en cada franja necesita y ese olfato lo tiene Alfonso. Nosotros estamos en sintonía con eso y estamos ahí.

Estoy convencido de que Alfonso Arús es la persona que más sabe de televisión en España.

Cuando él pide fotos y vídeos del tiempo, o por el día internacional de lo que sea, y la gente participa, es porque la gente se siente parte de ese programa. Se lo comenta al vecino y así va creciendo la familia. Es un programa familiar en el sentido más inteligente del término.

Todos, tanto los que estamos en plató como los que están en casa, formamos parte de lo mismo. Una familia que tiene como objetivo estar a gusto, pasárselo bien y entender que el mundo, a pesar de todas sus desgracias y miserias que ya nos cuentan los telediarios, tiene cosas bonitas que hacen la vida mejor y que merecen la pena verse y comentarse con una sonrisa en los labios. Y eso lo ha conseguido Alfonso Arús con Aruser@s.

¿Cuál dirías que es tu sección favorita del programa y por qué?

Soy muy fan de los Eing, de los Olés y, sobre todo, los Zascas. Ese momento en el que se recogen cosas que se han dicho en radios y televisiones de España en las horas anteriores y que dan el pulso de cómo se toma posición en un asunto, las trincheras... Me parece maravilloso tener la sensibilidad de elegir esos cortes y darnos la oportunidad de opinar de cosas de las que está opinando la gente en las oficinas, en las barras de los bares... Yo disfruto mucho.

Aparte de colaborar en Aruser@s, también cuentas con una destacada trayectoria como crítico de televisión, has moderado debates y presentado programas. ¿Cómo te ha ayudado ser colaborador de Aruser@s en otras áreas de tu vida profesional?

Yo siempre digo que una de las mejores decisiones profesionales que he tomado en mi vida, sino la mejor, fue decir que sí a esa propuesta de Alfonso Arús de colaborar en Aruser@s, y justamente por lo que tú acabas de comentar. Para mí se ha convertido en un verdadero máster de comunicación. Viendo a Alfonso y sacando de mí lo mejor, he aprendido a comunicar de forma más eficaz y potente.

Ya no sufro de nervios, sino que me pone cachondo.

Aparte de un trabajo que disfruto, ha sido una verdadera universidad. Cuando me he tenido que enfrentar a públicos amplios, a conferencias o a presentaciones de libros yo noto que lo hago con una desenvoltura y con una seguridad... Incluso más, con un gozo. Ya no sufro de nervios, sino que me pone cachondo, me lo paso bien, me gusta y tiene mucho que ver con tantos años delante de las cámaras junto a Alfonso Arús hablando de todo, de lo divino y de lo humano. Eso al final te enseña que no pasa nada, que nadie te va a juzgar, que lo que quiere la gente es que la escuches y que compartas un momento con ellos.

¿Cuál es el mejor momento que has vivido en Aruser@s?

Yo recuerdo cuando celebramos en su día el programa número 1.000 o 2.000, no te lo sé decir. Ese día, Alfonso nos dijo: "Venid mañana vestidos como si fueseis a una fiesta de gala". Nos pusimos nuestras mejores galas e hicimos el programa con esa emoción de compartir algo que íbamos a recordar años después.

También fue muy emocionante el día que despedimos el programa en 8TV para pasar a laSexta. Fue un momento en el que Alfonso tuvo el detalle de ir repasando las biografías de cada uno e ir diciendo lo que le habíamos aportado o cómo creía que el programa había influido en nuestras vidas. Es sensible a lo que nos pasa a cada uno y lo puso encima de la mesa ese día.

¿Con qué colaborador o colaboradora te irías a bailar bajo la lluvia?

Vaya preguntita, vaya preguntita... Pues yo me iría a bailar bajo la lluvia con mi amigo David Broc. Ha estado a mi derecha todos los años colaborando y tenemos esa amistad profesional que solo falta completar con un baile bajo la lluvia.

¿Y a una playa en una isla desierta?

A una isla desierta me llevo a Alfonso a ver si podemos hablar con tranquilidad de nuestras respectivas vidas debajo de una palmera, con un batido de coco y relajadamente para recordar los viejos tiempos como estudiantes en la facultad, pero ya como dinosaurios.

* En el vídeo que acompaña a estas líneas, Documentación Atresmedia muestra algunos de los mejores momentos de Víctor Amela en laSexta.