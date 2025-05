Vicente 'One More Time', tras el apagón: "¿La presidenta de Red Eléctrica, que cobra 600.000 euros al año, nos va a devolver algo?"

Las reacciones de los españoles tras el apagón del lunes son muchas y variadas y el locutor y DJ Vicente 'One More Time' también opina sobre este asunto. Aruser@s recoge sus palabras en la sección de los 'zascas'.

Al DJ se le ha estropeado la radio y está bastante enfadado: "Eso no lo paga nadie". "¿La mujer esta que es la presidenta de Red Eléctrica, que cobra casi 600.000 euros al año, nos va a devolver algo? Me parece a mí que no", asegura.

"Seguimos en un país de pandereta", se queja. "Seguid pagando con el móvil, con tarjeta y viva el euro digital, que nos vamos a ir a tomar por culo", explota.

En el plató de laSexta, David Broc cuenta que la dueña de un quiosco donde él compra la prensa habitualmente le ha comentado que ahora todo el mundo paga en 'cash'. "Claro, la gente ha sacado dinero y no sabe cómo darle salida", comenta Alfonso Arús.