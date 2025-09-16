Una pareja descubre un desconocido en sus fotos de boda cuatro años después: ¿quién es el hombre misterioso?

El misterio del invitado desconocido en una ceremonia celebrada en Escocia ha sido resuelto cuatro años después gracias a la magia de internet.

Una pareja escocesa se dio el 'sí, quiero' en una emotiva ceremonia reunidos con sus amigos y familiares. Un emocionante momento que, cuatro años después y revisando las fotos de la boda, algo descuadró al matrimonio: ¿quién es el invitado desconocido que aparece en las imágenes?.

El culebrón ha dado la vuelta al mundo y la verdad ha salido a la luz gracias a la investigación de los internautas, quienes lograron contactar con Andrew y descubrir la historia detrás de su presencia en la boda.

Al parecer, el hombre misterioso llegó tarde a la boda de su amigo al no tener la ubicación correcta y terminó en la boda de la pareja eescocesa. Al ver que la ceremonia ya había comenzado, decidió quedarse allí para disfrutar del momento.

Desde el plató de Aruser@s, los tertulianos comparten anécdotas similares. La historia de Andrew y la pareja escocesa es un recordatorio de que incluso los momentos más especiales pueden tener un toque humor.