El último consejo nutritivo viral en redes deja alucinando a Aruser@s: bebida energética con una lata de atún

Los colaboradores de Aruser@s reaccionan con incredulidad a una curiosa mezcla nutricional que se ha hecho viral en redes sociales: mezclar una bebida energética sabor fresa con una lata de atún.

El último consejo nutritivo viral que está arrasando en redes ha dejado a los tertulianos de Aruser@s con cara de pocos amigos. La propuesta es tan sencilla como desconcertante: mezclar una bebida energética con una lata de atún.

Según explica la colaboradora Alba Sánchez, la clave está en que la bebida energética sea cero y con sabor a fresa. "Dice que es la proteína perfecta combinada con un sabor dulce y salado y que, además, tiene muy pocas calorías", comenta la tertuliana.

Sin embargo, la mezcla no termina de convencer a los colaboradores, que observan la combinación con bastante escepticismo.Aunque para Tatiana Arús, el viral tiene algo positivo: le sirve para ajustar cuentas gastronómicas del pasado. "¡Aquel día que me criticasteis porque puse yogur de fresa a una lubina, al final tenía razón con la combinación!", suelta entre risas.

