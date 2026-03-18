El truco de los alemanes para no oler mal aunque no se duchen, según un tiktoker: "O sea, que hacen un 'pito-culo-pies'"

Farmacéutico Fernández analiza en este vídeo viral que recoge Aruser@s el truco que un alemán que asegura que tienen tanto él como sus compatriotas para no pasar por la ducha y no oler a "culo de mono"... aunque el influencer español no tiene tan claro que funcione.

En Alemania no es habitual ducharse todos los días, comenta un tiktoker alemán en este vídeo viral que analiza Farmacéutico Fernández y que recoge Aruser@s. Pero tienen un truco para oler siempre bien. "Papel con jabón y te limpias las partes importantes con un poco de agua para sentirnos frescos", dice el joven.

"O sea, que se hacen un 'pito-culo-pies'", resume con gracia el creador de contenidos español. "Ahora entiendo por qué son tan puntuales", comenta, para después advertirnos de que no le hagamos caso, porque eso en España no va a funcionar por la diferencia de temperatura que hay entre los dos países. Y avisa: nos puede llegar a oler "el sobaco a culo de mono".

También señala que, al aclararse mal el jabón, los restos están demasiado tiempo en contacto con la piel y puede llegar a irritar o incluso a hacer espuma con el sudor.

En el plató del programa de laSexta Angie Cárdenas se pregunta si ella es la única que piensa que con una duchita se termina mucho antes.

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