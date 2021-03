Francisco Marhuenda y Jesús Maraña protagonizaron una acalorada bronca en el plató de laSexta Noche. "Es que eso de que 'yo sé de lo que hablo y los demás no', por favor, te lo callas", decía Maraña.

Una frase que hizo saltar a Marhuenda: "Digo lo que me da la gana, tú no eres el dueño de esta cadena. Tú no eres nadie para decirme lo que puedo y no puedo hablar, no eres nadie, nadie".

"Si tu eres el dueño y me quieres echar, échame", le respondió Maraña con gran tensión, antes de que Iñaki López pusiera orden en el debate.