Si Mariah Carey, la reina de la Navidad, lo pide, volvemos a guardar los turrones y los mazapanes y punto. En este divertido vídeo viral, la intérprete de 'All I Want For Christmas', quizá el villancico más famoso a nivel mundial, bromea con sus hijos sobre la llegada de la época navideña.

En las imágenes, la artista aparece dándose un relajante baño de espuma y empiezan a sonar los primeros acordes de la conocida canción. Pero la cantante se niega a escucharla, a pesar de que sus hijos insistan. "¡Todavía no!", les responde. Y no, tampoco pueden decorar el árbol.

"Me extraña que Mariah diga que todavía no, cuando ya estamos en la tercera semana de octubre. Yo juraría que otros años en agosto ya estábamos", comenta Alfonso Arús ante este gracioso vídeo. "Mariah, acelera".