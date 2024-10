El creador de contenido @tomcharliedesign se viralizaexplicando por qué en otros países se llevan las chanclas con calcetines y no es solo por comodidad, es por moda. El tiktoker pregunta a un vecino de Cáceres si le gustan los calcetines con chanclas, a lo que el hombre le responde que no. "No tiene sentido", afirma.

"Es fashion", le comenta el joven para convencerle aunque no hay manera. "Las chanclas son libertad, un pie libre, el calcetín alto es todo lo contrario", le explica el señor. El creador de contenido insiste en que es muy cómodo y le invita a probarlo. Una mujer que está allí le afirma que ella lo ha probado y no le gusta. "Te asfixia", cuenta la chica, mientras que el hombre le dice al tiktoker que llevar eso "es guiri".

"Yo el tema de la comodidad puedo llegar a aceptarlo porque es muy subjetivo, pero estético no lo es", expone Alfonso Arús, mientras que Rocío Cano manifiesta que si llevas calcetines con una chancla de pala lo puede defender, pero no entiende a las personas que se los ponen con sandalias de dedo.