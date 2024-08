"Yo no sé que pasa con la cultura española que cuando nace un bebé todo el mundo va al hospital a verlo, a tocarlo, cogerlo, besarlo...", explica la tiktoker '@soyhayani' en su cuenta. La creadora de contenido expone en el vídeo que acompaña esta noticia que en Armenia todos saben que a un recién nacidono se le puede tocar, ni besar hasta los casi los seis meses. "Podemos transmitirles herpes y muchas enfermedades porque nuestra boca contiene muchísimas bacterias", razona.

"Mirarás, pero no tocarás", sentenciaba Alfonso Arús tras ver el vídeo. Angie Cárdenas daba la razón a la chica y pasaba a explicar lo que más le fastidia de estas situaciones. "Lo que más me molesta son los familiares que saben que tienen un virus y se presentan en el hospital tosiendo al lado del niño", afirmaba la colaboradora, que opinaba que "si ni el familiar se da cuenta de que no tiene que ir al hospital, vamos mal". Tatiana Arús, por su parte, comprendía las restricciones de los besos, pero no la de no poder ni achucharlos.

