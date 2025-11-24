Ahora
Una tiktoker española denuncia que "rebuscaron" en su basura para multarla por no reciclar en Ámsterdam

Una tiktoker española que vive en Ámsterdam denuncia que "rebuscaron" en su basura para multarla

Una creadora de contenido española que acumula varias multas en Ámsterdam por "tirar mal la basura", explica que al recurrir una sanción las autoridades le enviaron una foto de su propia bolsa, tras haberla abierto y rebuscado.

Alfonso Arús muestra en los 'tops virales' el vídeo de la creadora de contenido española que se queja de todas las multas que ha recibido por no reciclar en Ámsterdam. Carmen, desde su cuenta de TikTok '@_carmeen23', detalla lo sucedido: "Se me ocurrió recurrir una multa porque pensé, ¿cómo saben que esa basura es mía?".

La joven cuenta que le enviaron una foto donde se mostraba que había tirado su basura mal. "Abrieron mi basura y rebuscaron hasta encontrar un papelito que tuviese mis datos, mi dirección, para enviarme una carta a casa a modo de multa", cuenta Carmen, que muestra el "ticket de Uber" tirado en su basura de donde sacaron su información personal para ponerle una multa de 110 euros.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús alucina al conocer que "rebuscaron" en la bolsa hasta obtener algún papel que diera alguna pista del paradero de la joven. "Algo habrán visto que no les ha cuadrado, la hora a la que tira la basura, el reciclar...", señala Rocío Cano.

