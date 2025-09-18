Un tiktoker desvela el truco viral y "poco ético" de dejar una cámara en la mesa para que te sirvan mejor

Hans Arús habla en Aruser@s del 'fenómeno influencer': dejar una cámara de fotos en la mesa para que te sirvan "porciones más grandes y bonitas" en el desayuno. Según el tiktoker '@felfuentes', funciona.

¿Es posible recibir porciones más grandes o platos más bonitos solo por aparentar ser influencer? El creador de contenido '@felfuentes' habla de este truco "poco ético" que se ha hecho viral en redes.

"Cuando vengáis a desayunar o tomar un café, tenéis que dejar la cámara de fotos en la mesa, porque muchas veces te sirven porciones más grandes o los platos más bonitos y estéticos; incluso te traen alguna cosa de cortesía", desvela el tiktoker.

Desde el plató de Aruser@s, Hans Arús confiesa haberlo vivido en persona: "He ido con una persona con una cámara a un lado y las cantidades han sido más grandes". "Si hay una cámara, significa que lo subirán a redes o sacarán fotos, por lo que pensarán que alguna repercusión tendrán", comenta Alfonso Arús.

Marc Redondo asegura que la próxima vez "sacará una libreta" encima de la mesa para que "piensen que es un miembro de la guía Michelin".