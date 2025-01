Una tiktoker desvela qué cosas le parecen más sexys de un hombre: "La última es una 'red flag' como la copa de un pino"

Hay cosas que, sin ningún tipo de explicación, nos pueden llegar a parecer atractivas de otras personas y cada cual tiene sus preferencias al respecto, pero las que menciona la tiktoker @gemavidal acerca de los hombres en este vídeo son, cuanto menos, curiosas. "Verlos conducir y poner gasolina", reconoce en primer lugar.

También encuentra sexy que hablen por teléfono, pero no con ella, sino con otras personas. "Cuando se apoyan en algo", asegura para sorpresa de las colaboradoras de Aruser@s que desde plató prestan atención a estas declaraciones. "La última es una 'red flag' como la copa de un pino y yo lo sé: verlos enfadados o celosos". Eso sí, siempre que sea en tono de broma, aclara.

Las tertulianas del programa matinal también confiesan sus preferencias. "A mí me parecen sexys cuando arreglan cosas de casa, a mí me gustan de 'manitas'", admite Patricia Benítez. "Tú te estás imaginando ahora a un bombero de Australia, te digo yo que todos los hombres no son iguales", le advierte Alfonso Arús, que cree que a la mínima se le van a asomar "los gayumbos".